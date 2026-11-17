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17.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 72,00 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 72,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'277 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 72,00 CHF ein. Mit einem Wert von 72,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 989 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Am 17.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,56 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.
In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,78 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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