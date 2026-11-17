Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Basilea Pharmaceutica-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 72,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 73,00 CHF. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,00 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'702 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 4,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2025 Kursverluste bis auf 46,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,78 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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