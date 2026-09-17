Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagvormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 67,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,40 CHF. Bei 66,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'237 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2026 bei 68,00 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 0,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,68 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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