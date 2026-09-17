Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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17.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag stärker
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,2 Prozent auf 68,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'702 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,60 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,60 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 26'629 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 68,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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