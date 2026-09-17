Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Aufschlag

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 67,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'608 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,90 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 66,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'994 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 14.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 1,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 50,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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