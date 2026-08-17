Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 53,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 53,60 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 598 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 59,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 10,45 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,57 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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