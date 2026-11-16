Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 1,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'346 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 74,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'101 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 2,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 45,85 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 61,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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