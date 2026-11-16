Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag im Minus

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 72,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 72,40 CHF. Bei 73,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'937 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,55 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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