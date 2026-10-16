Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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16.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 68,70 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Bei 68,70 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 68,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'316 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 2,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 53,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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