Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Freitagnachmittag nach

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 66,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten realisiert. Bei 66,10 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'006 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Gewinne von 6,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 48,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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