Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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16.10.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 67,90 CHF nach.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 67,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'259 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging bis auf 67,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 5'021 Stück.
Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 51,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.
Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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