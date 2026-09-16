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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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16.09.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica reagiert am Mittwochvormittag positiv

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 66,10 CHF.

Basilea Pharmaceutica
66.51 CHF 2.44%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 66,10 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'487 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 682 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2026 auf bis zu 68,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 2,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 32,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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