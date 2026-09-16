Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 67,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'511 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,20 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'594 Stück gehandelt.

Am 14.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 1,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 50,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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