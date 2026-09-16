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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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16.09.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Mittag an Boden

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 66,40 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.78 CHF 1.32%
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Um 12:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 66,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'537 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,80 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'601 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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