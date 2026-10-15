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15.10.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Vormittag zu

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Vormittag zu

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 67,10 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
68.48 CHF 5.07%
Kaufen Verkaufen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 67,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,10 CHF. Bei 66,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 1'915 Aktien.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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