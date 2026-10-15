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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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15.10.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag mit Einbussen

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag mit Einbussen

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 66,20 CHF.

Basilea Pharmaceutica
68.48 CHF 5.07%
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Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 66,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'986 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 6,50 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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