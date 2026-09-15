Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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15.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 66,00 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 66,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 66,00 CHF ein. Bei 66,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 1'121 Aktien.
Am 14.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 2,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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