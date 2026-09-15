Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 64,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 64,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,30 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'196 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2026 bei 68,00 CHF. 4,78 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 31,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,61 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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