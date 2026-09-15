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15.09.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Dienstagmittag tiefer

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Dienstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 66,00 CHF abwärts.

Basilea Pharmaceutica
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Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 66,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'404 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 64,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'226 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,27 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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