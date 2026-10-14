Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 64,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'767 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging bis auf 64,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 525 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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