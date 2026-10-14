Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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14.10.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 65,40 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 65,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'913 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 65,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 64,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'379 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 46,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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