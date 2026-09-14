Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 67,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'582 Punkten tendiert. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,80 CHF zu. Bei 66,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 6'516 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2026 bei 67,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 51,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,61 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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