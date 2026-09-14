Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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14.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Basilea Pharmaceutica
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 65,90 CHF nach.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 65,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'598 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,30 CHF ein. Bei 66,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 22'865 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 68,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2026). Mit einem Zuwachs von 3,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,61 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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