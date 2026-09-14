Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 66,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'624 Punkten realisiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,30 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 66,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'388 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Bei einem Wert von 68,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,38 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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