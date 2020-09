Basilea Pharmaceutica-Aktie aktuell: Basilea Pharmaceutica verlustreich

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Basilea Pharmaceutica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0.8 Prozent auf 46.34 CHF ab.

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0.8 Prozent bei 46.34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 12'955 Punkten notiert. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 46.34 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 46.84 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 30'402 Stück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Verlust von -1.318 CHF je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Kernkompetenz der Gesellschaft ist die Erforschung, Entwicklung und die potenzielle Vermarktung hoch innovativen Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie. Besonderen Schwerpunkt bilden dabei Antibiotika und Antipilzmittel zur Behandlung von resistenten bakteriellen Infektionen, systemischen Pilzinfektionen, resistenten Tumore und schweren, gegenüber konventionellen Behandlungsmethoden resistenten, Hauterkrankungen. Basilea hat zwei Produkte auf dem Markt: Zevtera®/Mabelio® (ceftobiprole medocaril), ein Breitspektrum-Cephalosporin-Antibiotikum zur Behandlung potenziell lebensbedrohlicher resistenter bakterieller Infektionen, welches in Europa sowie auch in Ländern ausserhalb Europas verkauft wird. isavuconazole (CRESEMBA®) zur Behandlung von invasiver Aspergillose und Mukormykose bei Erwachsenen wird in Lizenz von Pfizer Inc. hergestellt und durch Pfizer in Europa (mit Ausnahme der nordischen Länder), Russland, der Türkei, Israel, China (einschliesslich Hongkong und Macao) sowie in weiteren 16 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum vermarktet. In den USA wird isavuconazole (CRESEMBA®) über Basileas Lizenzpartner Astellas Pharma Inc. vertrieben. Darüber hinaus befinden sich drei weitere Medikamentenkandidaten aus dem Bereich Onkologie in der klinischen Entwicklung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 als Spin-of von Roche gegründet und hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz.

Redaktion finanzen.net