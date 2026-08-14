Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 53,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 53,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 2'090 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 59,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,65 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,60 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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