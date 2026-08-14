Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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14.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 53,30 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 53,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,60 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'298 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 59,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 präsentieren. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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