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14.08.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittag stärker

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 53,30 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
53.09 CHF 1.56%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'379 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 53,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 53,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 4'863 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2026 bei 59,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 11,07 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 19,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 17.08.2027.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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