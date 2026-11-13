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13.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verbilligt sich am Freitagvormittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 71,30 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 71,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 71,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 265 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 45,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Mit einem Kursverlust von 35,69 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,24 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 13.11.2026
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