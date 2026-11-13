Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Nachmittag

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 73,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 73,80 CHF. Bei 71,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'237 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei 45,85 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 37,36 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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