|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 73,20 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 73,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'236 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 73,80 CHF. Bei 71,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'237 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei 45,85 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 37,36 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Basilea-Aktie tiefer: Präsentation neuer Daten zu drei Wirkstoffen auf Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
13.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verbilligt sich am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert (AWP)
|
03.11.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Basilea Pharmaceutica am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.