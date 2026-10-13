Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 66,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,20 CHF. Mit einem Wert von 65,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 232 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 6,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 32,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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