Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 53,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 53,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,30 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 2'769 Aktien.

Am 05.02.2026 markierte das Papier bei 59,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 10,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,82 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 17.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,30 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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