Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 53,40 CHF. Bei 53,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 11'268 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2026 auf bis zu 59,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 15,82 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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