Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.05.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 55,40 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 55,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'637 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 55,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 488 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,76 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 18.08.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Basilea-Aktie im Plus: Zusätzliche Forschungsmittel aus CARB-X-Programm gesichert
Basilea-Aktie tiefer: Phase-1-Start für Antibiotika-Kandidat
Basilea-Aktie fester: Weitere 6,0 Mio US-Dollar von BARDA für Antibiotika-Entwicklung erhalten
Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht
Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.