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13.05.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 55,40 CHF.

Basilea Pharmaceutica
55.63 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 55,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'637 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 55,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 55,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 488 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,76 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 18.08.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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