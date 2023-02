Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag auf rotem Terrain

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 46,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 14'381 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 46,45 CHF. Bei 47,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'385 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,176 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

