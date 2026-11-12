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12.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,50 CHF zu.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 71,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 71,70 CHF zu. Bei 71,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7'012 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 5,67 Prozent niedriger. Am 14.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,85 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 35,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 6,24 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 12.11.2026
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