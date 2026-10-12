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12.10.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag freundlich

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Basilea Pharmaceutica
65.47 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 65,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,70 CHF. Zuletzt wechselten 255 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 6,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 31,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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