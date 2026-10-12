Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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12.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 65,80 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 65,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,00 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,70 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'363 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 6,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 32,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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