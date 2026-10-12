Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagmittag auf rotem Terrain

Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 64,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'579 Punkten notiert. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'614 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (44,70 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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