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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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12.08.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 51,90 CHF nach.

Basilea Pharmaceutica
52.00 CHF -1.26%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Basilea Pharmaceutica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 51,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 51,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,20 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'210 Stück gehandelt.

Bei 59,20 CHF erreichte der Titel am 05.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,30 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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