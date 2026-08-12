Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Mittwochnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 52,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 52,60 CHF. Bei 52,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'294 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 59,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,30 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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