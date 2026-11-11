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11.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 71,10 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 71,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten realisiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 70,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'347 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Bei 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei 45,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 6,24 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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