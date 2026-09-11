Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica büsst am Vormittag ein

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 64,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'463 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 64,40 CHF. Bei 64,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 614 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 67,40 CHF markierte der Titel am 02.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 30,59 Prozent wieder erreichen.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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