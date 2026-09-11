Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 66,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 35'462 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 67,40 CHF markierte der Titel am 02.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 32,68 Prozent Luft nach unten.

Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,40 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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