Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica büsst am Vormittag ein

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 52,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 52,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 451 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 13,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,70 CHF. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 14,04 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 18.08.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,30 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA

Basilea-Aktie im Plus: Zusätzliche Forschungsmittel aus CARB-X-Programm gesichert