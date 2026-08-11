Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 52,20 CHF zu.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 52,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 52,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'184 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 11,82 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,30 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Basilea-Aktie im Plus: Zusätzliche Forschungsmittel aus CARB-X-Programm gesichert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.