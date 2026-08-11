Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagnachmittag freundlich

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 52,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'571 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 52,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'184 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,20 CHF) erklomm das Papier am 05.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 11,82 Prozent niedriger. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,30 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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