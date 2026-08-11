Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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11.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagmittag gesucht
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 52,40 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 52,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Bei 52,50 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'288 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 05.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 11,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 14,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Am 18.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,30 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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