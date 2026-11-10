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10.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica macht am Vormittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,40 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 72,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 147 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,70 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 37,85 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,24 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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