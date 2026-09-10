Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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10.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 64,90 CHF nach oben.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 64,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,90 CHF aus. Mit einem Wert von 64,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 515 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,40 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,12 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,40 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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