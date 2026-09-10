Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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10.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 64,40 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'435 Punkten realisiert. Bei 63,90 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'247 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 67,40 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,66 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 30,59 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,40 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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